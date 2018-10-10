В 2019 году на здравоохранение в Чувашии выделят на полмиллиарда меньше, чем в 2018-м
Во вторник, 9 сентября, на заседании кабинета министров Чувашии был рассмотрен законопроект о бюджете Чувашской Республики на 2019 год. Согласно нему в этот период на здравоохранение будет выделено 2,6 миллиарда рублей. Это на полмиллиарда меньше, чем в 2018 году.
Однако, если к этой сумме прибавить средства фонда Обязательного медицинского страхования, то она достигнет 18,2 миллиардов рублей.
Известно также, что из этих денег 300 миллионов будут потрачены на капитальный ремонт 19 медучреждений, а 159,8 миллиона рублей - на приобретение высокотехнологичного оборудования для больниц и поликлиник. Помимо этого 113,4 миллиона рублей направят на строительство 25 фельдшерско-акушерских пунктов.
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