2018-10-10T19:06:41+03:00
Происшествия

Злоумышленника, набросившегося с лопатой на посетителя кафе в Татарстане, отправили на принудительное лечение

Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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Стали известны новые подробности инцидента, произошедшего на минувших выходных в Нурлате в кафе "Малинка". В один момент туда зашел мужчина с лопатой и начал избивать посетителя, нанеся ему не менее 5 ударов.

- Полицейские установили, что подозреваемый, зайдя в кафе, стал избивать лопатой мужчину, сидевшего за столиком, с которым ранее был знаком. Сотрудница кафе вызвала сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, которые задержали и передали подозреваемого полицейским, - рассказал заместитель начальника пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин.

Задержанным оказался 47-летний местный житель, страдающий расстройством психики. В настоящее время решением мирового суда города Нурлат подозреваемый помещен на принудительное лечение в одну из больниц Казани.

А потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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