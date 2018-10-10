Трассу "Альметьевск-Лениногорск" в Татарстане перекрыли на три недели
Автомобилистам, особенно тем, кто часто курсирует между Альметьевском и Лениногорском, стоит быть внимательными. Начиная с сегодняшнего дня и до 31 октября перекрыто движение транспорта на участке от 16 до 21 километра. На этот период здесь запланирован ремонт дорожного полотна.
Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги: федерального значения Казань-Оренбург и регионального значения Лениногорск-Карабаш.
- Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ. Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги, - пояснили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.