2018-10-10T19:21:40+03:00
Общество

Трассу "Альметьевск-Лениногорск" в Татарстане перекрыли на три недели

Движение ограничено частично, на участке от 16 до 21 километра
Владимир КРУПСКИЙ
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Дорога будет перекрыта до 31 октября.Дорога будет перекрыта до 31 октября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Автомобилистам, особенно тем, кто часто курсирует между Альметьевском и Лениногорском, стоит быть внимательными. Начиная с сегодняшнего дня и до 31 октября перекрыто движение транспорта на участке от 16 до 21 километра. На этот период здесь запланирован ремонт дорожного полотна.

Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги: федерального значения Казань-Оренбург и регионального значения Лениногорск-Карабаш.

- Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ. Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги, - пояснили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

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