2018-10-10T17:23:53+03:00
Общество

Дождь и сильный ветер прогнозируют в Казани 11 октября

Днем выше 9 градусов тепла температура не поднимется
Владимир КРУПСКИЙ
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Дожди возможны на территории всей республики.Дожди возможны на территории всей республики.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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11 октября в Казани ухудшится погода. Так, в предстоящий четверг в столице Татарстана прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Днем и ночью будет дуть умеренный юго-западный ветер, местами порывы могут достигать 15-17 м/с.

Ночью столбики термометров не поднимутся выше 5-7 градусов тепла, днем будет чуть теплее, но максимальная температура воздуха будет не более 9 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану ожидается ухудшение погодных условий – порывистый юго-западный ветер с переходом на северо-западный будет достигать скорости до 15-17 м/с. Прогнозируется облачная погода, в большинстве районов ночью и утром местами пройдет дождь.

Температура воздуха ночью – 2-7 градусов тепла, днем воздух прогреется до 9 градусов со знаком "плюс".

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