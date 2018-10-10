Дождь и сильный ветер прогнозируют в Казани 11 октября
11 октября в Казани ухудшится погода. Так, в предстоящий четверг в столице Татарстана прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Днем и ночью будет дуть умеренный юго-западный ветер, местами порывы могут достигать 15-17 м/с.
Ночью столбики термометров не поднимутся выше 5-7 градусов тепла, днем будет чуть теплее, но максимальная температура воздуха будет не более 9 градусов выше нуля.
В целом по Татарстану ожидается ухудшение погодных условий – порывистый юго-западный ветер с переходом на северо-западный будет достигать скорости до 15-17 м/с. Прогнозируется облачная погода, в большинстве районов ночью и утром местами пройдет дождь.
Температура воздуха ночью – 2-7 градусов тепла, днем воздух прогреется до 9 градусов со знаком "плюс".