В Чувашии электромонтер частично ослеп из-за начальника - возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:39 2018-10-10T17:39:39+03:00

В результате несчастного случая на предприятии мужчина получил ожоги головы, шеи, туловища и рук 1,2 и 3 степени, а также слизистых оболочек глаз

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Начальника одного из заводов Чебоксар обвиняют в нарушении правил охраны труда, в результате которого здоровью одного из работников предприятия был причинен тяжелый вред. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 27 июля текущего года. Электромонтер был отравлен начальником устранить причины отсутствия электричества. Однако обвиняемый не снял заранее напряжение в силовом ящике и не обеспечил сотрудника необходимыми перчатками и защитной каской.

В результате, произошло замыкание и пожар. Электромонтер получил ожоги головы, шеи, туловища и рук 1,2 и 3 степени. Помимо этого пострадали слизистые оболочек глаз. Именно последнее стало причиной наступления у мужчины частичной слепоты.

Известно, что вред начальником заглажен в полном объеме материальными средствами, но это никак не освобождает его от ответственности

- Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается его признательными показаниями и другими материалами уголовного дела, - сообщает СУ СК РФ Чувашии.