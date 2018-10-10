2018-10-10T16:36:04+03:00
Общество

В Татарстане подешевело спутниковое телевидение

Российский оператор связи предлагает 201 канал всего за 195 рублей
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Осенью по традиции начинается новый телесезон. Татарстанцам компания МТС предлагает оценить все новинки по действительно выгодной цене. Аналогов этому предложению нет - спутниковое телевидение стало еще дешевле. Так, за всего за 195 рублей российская компания предлагает 201 канал (в том числе и фильмовые). Все это входит в условия акции «Полгода за полцены» - шестимесячная скидка.

При этом комплект с тарелкой в 0,6 м обойдется всего в 3 590 рублей, а с тарелкой в 0,9 м – 4 000 рублей.

А количество каналов для подключившихся по акции увеличено до 210 – плюсом идет 5 детских каналов и 4 взрослых.

И это еще не все. Абоненты мобильной связи МТС при подключении спутникового ТВ МТС получают бонус в виде 20% от потраченной на «спутник» на счет телефона.

Отметим, акция «Полгода за полцены» действует во всех 83 регионах России. Стать ее участником можно, обратившись в любой из салонов розничной сети МТС, к агентам-распространителям, а также зайдя в интернет-магазин оператора.

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