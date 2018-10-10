Лариса Долина откроет в Казани джазовый фестиваль
12 октября в Татарской государственной филармонии стартует V Международный фестиваль «Джазовая Казань». Откроет фест народная артистка России Лариса Долина и Филармонический джаз-оркестр Татарстана.
Артисты исполнят популярные и авторские джазовые произведения. Программу, которую Лариса Долина представит казанскому зрителю откроет певицу, как профессионального джазового исполнителя.
Так же гости познакомятся с новым дирижером Филармонического джаз-оркестра - Сергеем Васильевым.
В рамках V Международного фестиваля пройдет три концерта. 23 октября выступит американский вокалист Стив Вашингтон и джазовое трио Сергея Васильева.
1 ноября казанцы услышат новую программу всемирно известного оркестра Гленна Миллера под руководством Вила Салдена.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»