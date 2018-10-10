2018-10-10T18:52:28+03:00
Происшествия

Два такси столкнулись в Новочебоксарске

Никто не пострадал
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: НА-СВЯЗИ.ruФото: НА-СВЯЗИ.ru
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В Новочебоксарске столкнулись две легковые машины такси. Инцидент произошел утром 10 сентября на пересечении улиц 10-й Пятилетки и Восточной. Участникам аварии помощь врачей не понадобилась.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда водитель "Яндекс.Такси" попадает в дороржно-транспортное происшествие. Так, в Чувашии меньше месяца назад произошло сразу две аварии с участием таксистов данной компании: в одной из них пострадал восьмилетний мальчик, а в другой - две девушки.

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