2018-10-10T16:32:50+03:00
Происшествия

В Казани ВАЗ подрезал КАМАЗ, в который врезался бензовоз

Водители намерены найтии виновника аварии
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Если бы бензовоз и КАМАЗ не были пустыми, авария имела бы более печальные последствияЕсли бы бензовоз и КАМАЗ не были пустыми, авария имела бы более печальные последствияФото: Александр ЧЕРНОВ
Изменить размер текста:

Днем 10 октября на проспекте Ямашева рядом с трамвайной остановкой «ДК Химиков» произошло ДТП. Автомобиль «ВАЗ 2114» подрезал бензовоз по направлению в Кировский район.

Водитель резко увел грузовик влево. По крайне полосе в это время двигался КАМАЗ. Произошло столкновение.

Легковой автомобиль уехал в неизвестном направлении. В момент аварии оба грузовика были пустыми, иначе авария приобрела бы более печальные последствия.

Из двух автомобилей сильнее всего пострадал бензовоз - передняя часть бампера оказалась вмята под кузов КАМАЗа. Водители планируют найти «четырнадцатую» по видеозаписям с камер авторегистраторов и ищут очевидцев аварии.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани воспитательнице детсада, которая избила ребенка ключами и душила его подушкой, дали год исправительных работ
Лариса Долина откроет в Казани джазовый фестиваль
В Татарстане подешевело спутниковое телевидение
В Казани полицейские вымогали у жителей города деньги за вывоз упавших после урагана деревьев
В Казани открыли обновленный склон и сквер у НКЦ "Казань"
Футбольный клуб "КАМАЗ" предложил Кокорину и Мамаеву сняться в фильме "Костоломы"
Из-за перекладки теплотрассы в Казани временно закроют парковку на улице Кави Наджми
В 2018 году в Татарстан появилось 96 новых спортивных площадок
На жителя Татарстана напали у гаражей и украли два мобильника
В Татарстане в бункере со свеклой погиб мужчина
Татарстан стал лидером в России по объемам реализации молока
31-летний житель Марий Эл ограбил суши-бар
Жительница Казани получила серьезные травмы после падения в троллейбусе
В Атнинском районе Татарстана отремонтировали аварийную дорогу
Три района Казани останутся без света 11 октября
В Казани пройдет ярмарка продукции образовательных организаций
Чебоксары на 100% обеспечены теплом