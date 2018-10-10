В Казани ВАЗ подрезал КАМАЗ, в который врезался бензовоз
Днем 10 октября на проспекте Ямашева рядом с трамвайной остановкой «ДК Химиков» произошло ДТП. Автомобиль «ВАЗ 2114» подрезал бензовоз по направлению в Кировский район.
Водитель резко увел грузовик влево. По крайне полосе в это время двигался КАМАЗ. Произошло столкновение.
Легковой автомобиль уехал в неизвестном направлении. В момент аварии оба грузовика были пустыми, иначе авария приобрела бы более печальные последствия.
Из двух автомобилей сильнее всего пострадал бензовоз - передняя часть бампера оказалась вмята под кузов КАМАЗа. Водители планируют найти «четырнадцатую» по видеозаписям с камер авторегистраторов и ищут очевидцев аварии.
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