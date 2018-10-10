В Казани открыли обновленный склон и сквер у НКЦ "Казань"

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-10T15:50:39+03:00

В скором времени здесь разместиться Национальная библиотека

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В Казани состоялось официальной открытие обновленного сквера и склона у НКЦ "Казань". А общая площадь благоустройства составила 30, 8 тысяч квадратных метров. Работы стоили 123 миллиона рублей.

Во время обновления склон укрепили и уложили на нем несколько тысяч квадратных метров рулонного газона. В сквере появились малые архитектурные формы и обновленные дорожки. А с верхней площадки теперь открывается вид на правый берег Казанки и мост Миллениум.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, в скором времени начнется реконструкция самого культурного центра: в нем разместиться Национальная библиотека.

Отметим, что благоустроить эту территорию решили еще в июне 2017 года. Так, работы заняли чуть больше года.

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