В Казани воспитательнице детсада, которая избила ребенка ключами и душила его подушкой, дали год исправительных работ
В Вахитовском районном суде вынесен приговор 42-летней Гульнаре Альмухамедовой, экс-воспитательнице детского сада №283. Ее обвиняли в "Ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации".
Напомним, воспитательница детсада за отказ спать во время «тихого часа» избила четырехлетнего мальчика и душила его подушкой. С целью наказания она закрыла ребенка в своем кабинете и выключила свет.
- Приговором суда женщине назначено наказание в виде одного года исправительных работ, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
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