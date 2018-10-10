В Казани воспитательнице детсада, которая избила ребенка ключами и душила его подушкой, дали год исправительных работ

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-10T17:13:21+03:00

Ребенок получил стресс после посещения детсада Фото: Из материалов пресс-службы

Также женщина закрыла ребенка в кабинете с выключенным светом

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В Вахитовском районном суде вынесен приговор 42-летней Гульнаре Альмухамедовой, экс-воспитательнице детского сада №283. Ее обвиняли в "Ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации".

Напомним, воспитательница детсада за отказ спать во время «тихого часа» избила четырехлетнего мальчика и душила его подушкой. С целью наказания она закрыла ребенка в своем кабинете и выключила свет.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде одного года исправительных работ, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

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