2018-10-10T17:13:21+03:00
Происшествия

В Казани воспитательнице детсада, которая избила ребенка ключами и душила его подушкой, дали год исправительных работ

Также женщина закрыла ребенка в кабинете с выключенным светом
Лика ИСАЕВА
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Ребенок получил стресс после посещения детсадаРебенок получил стресс после посещения детсадаФото: Из материалов пресс-службы
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В Вахитовском районном суде вынесен приговор 42-летней Гульнаре Альмухамедовой, экс-воспитательнице детского сада №283. Ее обвиняли в "Ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации".

Напомним, воспитательница детсада за отказ спать во время «тихого часа» избила четырехлетнего мальчика и душила его подушкой. С целью наказания она закрыла ребенка в своем кабинете и выключила свет.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде одного года исправительных работ, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

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