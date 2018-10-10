2018-10-10T15:19:07+03:00
Общество

Из-за перекладки теплотрассы в Казани временно закроют парковку на улице Кави Наджми

Стоянка рассчитана на 22 места
Владимир КРУПСКИЙ
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Парковка будет закрыта на три дня.Парковка будет закрыта на три дня.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С 12 октября в Казани временно закрывается муниципальная парковка, расположенная на обеих сторонах улицы Кави Наджми, от пересечения с улицей Островского до начала пешеходной зоны на пересечении с улицей Баумана.

Как сообщили в комитете по транспорту столицы Татарстана, парковка рассчитана на 22 места. Ограничение связано с полным закрытием проезжей части в районе домов №№3 и 6 по улице Кави Наджми.

- На участке идут работы по перекладке теплотрассы. Парковка не будет функционировать с 22.00 12 октября до 6.00 15 октября, - сообщили в комитете по транспорту Казани.

Автомобилистов просят быть внимательными и ориентироваться на установленные дорожные знаки.

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