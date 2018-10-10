В Казани полицейские вымогали у жителей города деньги за вывоз упавших после урагана деревьев

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-10T16:12:27+03:00

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Уголовное дело в отношении уже экс-оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОП "Юдино" 32-летнего Игоря Гусенкова и 33-летнего Григория Кузнецова возбуждено по статье "Получение взятки". Мужчин задержали с поличным во время передачи денег, которые они вымогали у татарстанца за вывоз упавших после сильного ветра деревьев.

Экс-оперативник взят под стражуФото: Из материалов пресс-службы

После ураганного ветра в лесопарковой зоне у озера Лебяжье в Казани упало много деревьев, и мэрия приняла решение о бесплатно раздать их населению. Увидев потерпевшего, тогда еще действующие сотрудники потребовали от него 60 тысяч рублей, поскольку усмотрели в его действиях состав преступления.

Всех кто опознал мужчин, просят обратиться к следствиюФото: Из материалов пресс-службы

Мужчина сообщил об этом в УСБ МВД Татарстана, и передача денег происходила под контролем оперативных служб.

- Следствие полагает, что в июне обвиняемые вымогали у того же гражданина 28 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной за якобы имевшее место хищение железобетонного кольца на стройке, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

От дачи показаний бывшие оперативники отказались. На время следствия они заключены под стражу.

Гражданам, пострадавшим от действий вышеназванных бывших сотрудников полиции следует обратиться в СО по г. Зеленодольск СУ СК России по Республике Татарстан