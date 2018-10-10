2018-10-10T15:33:25+03:00
Спорт

Футбольный клуб "КАМАЗ" предложил Кокорину и Мамаеву сняться в фильме "Костоломы"

В набережночелнинском клубе таким образом решили подшутить над спортсменами, угодившими в не самую однозначную ситуацию
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: twitter.com/fckamazФото: twitter.com/fckamaz
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Футболисты Александр Колкорин и Павел Мамаев, которые оказались участниками двух драк и подозреваются в избиении двух человек, один из которых попал в реанимацию, сейчас остаются главными ньюсмейкерами в российском спорте.

Пока решается вопрос, какое наказание понесут игроки, а речь может идти и об уголовной ответственности, и о пожизненном отстранении от футбола, по крайней мере, в России, предстваители футбольного клуба "КАМАЗ" из Набережных Челнов предложили, что футболисты вполне могли бы стать актерами и сыграть главные роли в кино. Соответствующая запись появилась на официальной странице клуба в "Твиттере".

- Поздравляем Александра Кокорина и Павла Мамаева с успешным прохождением кастинга на новые роли! Трейлер видели, ждем премьеру! - гласит запись, к которой прикреплен оригинальный постер к вымышленному фильму "Костоломы".

Под "трейлером" вероятнее всего имелись в виду видеозаписи драк, которые сейчас заполонили Интернет.

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