2018-10-10T14:37:45+03:00
Общество

В 2018 году в Татарстан появилось 96 новых спортивных площадок

До конца года планируется открыть еще 16 объектов
Алина ГАБДУЛИНА
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Среди объектов: площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, хоккейные коробки и уличные тренажерыСреди объектов: площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, хоккейные коробки и уличные тренажеры
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В текущем году во всех регионах Татарстана открылись новые спортивные площадки. Так, в общей сложности их число на данный момент достигло 96. Среди объектов: площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, хоккейные коробки и уличные тренажеры.

Однако это еще не конец - до 31 декабря 2018 года в республике появяться еще 16 лыжных баз.

Известно, что за 2017 год Татарстан стал богаче на 120 спортивных площадок. Правда лыжных баз построено было меньше - 11.

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