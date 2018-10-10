В 2018 году в Татарстан появилось 96 новых спортивных площадок
До конца года планируется открыть еще 16 объектов
Среди объектов: площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, хоккейные коробки и уличные тренажеры
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В текущем году во всех регионах Татарстана открылись новые спортивные площадки. Так, в общей сложности их число на данный момент достигло 96. Среди объектов: площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, хоккейные коробки и уличные тренажеры.
Однако это еще не конец - до 31 декабря 2018 года в республике появяться еще 16 лыжных баз.
Известно, что за 2017 год Татарстан стал богаче на 120 спортивных площадок. Правда лыжных баз построено было меньше - 11.
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