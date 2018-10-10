На жителя Татарстана напали у гаражей и украли два мобильника

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-10T14:00:25+03:00

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Накануне в полицию обратился 39-летний мужчина, проживающий в селе Усады Лаишевского района. Он рассказал, что его обокрали.

- Со слов заявителя сотрудники полиции уточнили, что в одном из гаражно-строительных кооперативов двое неизвестных нанесли ему побои и открыто похитили два мобильных телефона и 500 рублей, всего на общую сумму 23900 рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской полиции.

Полицейским удалось выяснить, что к совершенному преступлению причастны ранее судимые 26-летний и 34-летний жители села Шеланга Верхнеуслонского района. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".