В Татарстане в бункере со свеклой погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:41 2018-10-10T13:41:02+03:00

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Трагедия произошла днем 9 октября, во вторник, в Буинском районе республики. Там во время уборки свеклы вблизи деревни Чувашская Беловожка погиб 30-летний местный житель.

По данному факту в СУ СКР Татарстана начата доследственная проверка.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Удалось установить, что тело пострадавшего было обнаружено в бункере свеклопогрузчика. Эксперты обнаружили на нем множественные открытые переломы костей всего скелета.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.