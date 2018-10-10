В Татарстане в бункере со свеклой погиб мужчина
Трагедия произошла днем 9 октября, во вторник, в Буинском районе республики. Там во время уборки свеклы вблизи деревни Чувашская Беловожка погиб 30-летний местный житель.
По данному факту в СУ СКР Татарстана начата доследственная проверка.
- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Удалось установить, что тело пострадавшего было обнаружено в бункере свеклопогрузчика. Эксперты обнаружили на нем множественные открытые переломы костей всего скелета.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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