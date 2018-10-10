2018-10-10T13:25:26+03:00
Общество

Татарстан стал лидером в России по объемам реализации молока

За сутки в республике в среднем реализуется 3,3 тысячи тонн молока
Владимир КРУПСКИЙ
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А вот по среднесуточному надою молока Татарстан в десятку лидеров не попал.А вот по среднесуточному надою молока Татарстан в десятку лидеров не попал.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В министерстве сельского хозяйства России подсчитали средний надой молока от одной коровы за сутки. Так, в целом по стране он составил 5,12 килограмма, что на 0,81 килограмма больше, чем годом ранее на соответствующую дату.

Лидерами среди регионов по среднесуточному надою молока являются сельхозорганизации Ленинградской, Калужской, Белгородской, Калининградской, Кировской, Владимирской, Вологодской, Тульской областей, а также республики Крым и Краснодарского края.

Если в этом рейтинге Татарстан не преуспел, то вот по объемам реализации молока за сутки республика в лидерах по стране - 3,3 тысячи тонн. Для сравнения, в Краснодарском крае, который занял второе место, данный показатель заметно ниже - 2,6 тысячи тонн.

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