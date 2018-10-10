Татарстан стал лидером в России по объемам реализации молока

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-10T13:25:26+03:00

А вот по среднесуточному надою молока Татарстан в десятку лидеров не попал. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

За сутки в республике в среднем реализуется 3,3 тысячи тонн молока

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В министерстве сельского хозяйства России подсчитали средний надой молока от одной коровы за сутки. Так, в целом по стране он составил 5,12 килограмма, что на 0,81 килограмма больше, чем годом ранее на соответствующую дату.

Лидерами среди регионов по среднесуточному надою молока являются сельхозорганизации Ленинградской, Калужской, Белгородской, Калининградской, Кировской, Владимирской, Вологодской, Тульской областей, а также республики Крым и Краснодарского края.

Если в этом рейтинге Татарстан не преуспел, то вот по объемам реализации молока за сутки республика в лидерах по стране - 3,3 тысячи тонн. Для сравнения, в Краснодарском крае, который занял второе место, данный показатель заметно ниже - 2,6 тысячи тонн.

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