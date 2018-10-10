31-летний житель Марий Эл ограбил суши-бар

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-10T12:56:55+03:00

Роллы и иную продукцию японской кухни он, кстати, не тронул

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Накануне в полицию Звениговского района Марий Эл обратились сотрудники одного из местных суши-баров, которые сообщили о краже. По словам заявителей, злоумышленник проник в помещение через веранду и похитил с територии заведения несколько шоколадок, жвачек и бутылок спиртного. Общий ущерб составил примерно тысячу рублей.

Полицейским удалось оперативно выйти на след подозреваемого и задержать его. Им оказался 31-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража".

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