Жительница Казани получила серьезные травмы после падения в троллейбусе

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-10T12:33:06+03:00

Женщина упала в троллейбусе Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 9 октября в столице Татарстана в 7.40 на улице Патриса Лумумбы. По предварительным данным, 28-летняя пассажирка общественного транспорта упала в салоне троллейбуса во время движения. Вместо того, чтобы остановиться и вызвать "скорую" для пострадавшей пассажирки, водитель с места происшествия уехал.

Женщину увезли в больницу, и у нее диагностировали травмы рук и ног.

- По данному факту возбуждено административное производство, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Просим очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам 5-333-819, 5-333-848.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»