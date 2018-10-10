2018-10-10T12:33:06+03:00
Происшествия

Жительница Казани получила серьезные травмы после падения в троллейбусе

Госавтоинспекция Казани возбудила административное дело
Лика ИСАЕВА
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Женщина упала в троллейбусеЖенщина упала в троллейбусеФото: Из материалов пресс-службы
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Авария произошла 9 октября в столице Татарстана в 7.40 на улице Патриса Лумумбы. По предварительным данным, 28-летняя пассажирка общественного транспорта упала в салоне троллейбуса во время движения. Вместо того, чтобы остановиться и вызвать "скорую" для пострадавшей пассажирки, водитель с места происшествия уехал.

Женщину увезли в больницу, и у нее диагностировали травмы рук и ног.

- По данному факту возбуждено административное производство, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Просим очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам 5-333-819, 5-333-848.

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