Жительница Казани получила серьезные травмы после падения в троллейбусе
Авария произошла 9 октября в столице Татарстана в 7.40 на улице Патриса Лумумбы. По предварительным данным, 28-летняя пассажирка общественного транспорта упала в салоне троллейбуса во время движения. Вместо того, чтобы остановиться и вызвать "скорую" для пострадавшей пассажирки, водитель с места происшествия уехал.
Женщину увезли в больницу, и у нее диагностировали травмы рук и ног.
- По данному факту возбуждено административное производство, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Просим очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам 5-333-819, 5-333-848.
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