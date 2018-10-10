В Атнинском районе Татарстана отремонтировали аварийную дорогу

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-10T12:02:24+03:00

Из-за плохой видимости раньше там частенько происходили ДТП

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В Татарстане продолжается ремонт дорог. Так, в Атнинском районе привели в порядок автомобильную дорогу Каменка-Дубьязы-Большая Атня общей протяженностью в 2 километра.

Этот участок имеет не самое благоприятное прошлое. Там происходило большое количество аварий. Так что ремонт данной дороги был кроайне необходим.

- Раньше из-за плохой видимости здесь часто случались дорожно-транспортные происшествия. Поэтому в ходе ремонта выпрямили продольный профиль дороги, выполнили устройство новых слоев покрытия, отсыпку обочин. На протяжении всего участка нанесена дорожная разметка. Теперь дорога стала безопасной с хорошей видимостью, - заявили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

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