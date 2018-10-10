2018-10-10T11:16:53+03:00
Общество

Чебоксары на 100% обеспечены теплом

Отопление включили во всех жилы объектах города
Владимир КРУПСКИЙ
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Проблемы возникли в двух домах на территории города.Проблемы возникли в двух домах на территории города.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Отопительный сезон в Чебоксарах наконец-то стартовал в полном объеме. Ранее довести цифру домов, в которых уже подано тепло, мешал дом № 58 по улице Гражданской.

Из-за затянувшего ремонта системы теплоснабжения батареи в этом строении до сих пор не могли нагреться. Подрядчик не уложился в 60-дневный срок, установленный контрактом. Срыв сроков подрядчик объясняет отсутствием доступа в квартиры собственников.

В результате на помощь бросили силы других организаций. К вечеру 9 октября система теплоснабжения в доме была полностью смонтирована. В 21.20 началась подача тепла. Сегодня, 10 октября, в течение дня специалисты управляющей компании дополнительно проведут проверку и отладку системы теплоснабжения по стоякам в квартирах потребителей.

Также вчера решена проблема по обеспечению теплом 4-х квартир дома № 36 по улице Гагарина.

Таким образом, по состоянию на 10 октября, все объекты теплоснабжения города обеспечены теплом.

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