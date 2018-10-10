Три района Казани останутся без света 11 октября

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-10T11:50:28+03:00

Света не будет в течение нескольких часов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Причина все та же - ремонтные работы

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11 октября в Казани вновь запланировано отключеие электричества. Так, без света останутся жители трех районов республики.

С 8.00 до 13.00 света не будет в Вахитовском районе в жилых домах по улицам Островского, 85а, Петербургская, 40, Чернышевского, 33; а также в гостиничном комплексе по улице Чернышевского, 39 и апарт-отеле по улице Петербургская, 44; с 8.00 до 11.00 – в жилых домах по улицам Амирхана Еники, 4/2, 6/1, Вишневского, 53/70 корп.Л1, 55, 57, 59, Калинина, 70/53.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в жилых домах по улицам К.Маркса, 24, Шмидта, 37; с 13.00 до 16.00 – в жилом доме по улице Зеленая, 11 и в общежитии по улице Зеленая, 2; с 14.00 до 18.00 – по адресам: переулок Кирова, 3, 5 и улица Чернышевского, 22, 24/23.

С 8.30 до 17.00 без света останутся жители Кировского района, проживающие по улицам Водников, 1, 2, 4, 6, 8, 16; Приволжская, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

С 9.00 до 17.00 ожидается отключение света в Приволжском районе по проспекту Победы, 18а, 30 корп.1, 2, 3, 4; 32, улице Фучика, 2, 4, 6; с 9.00 до 17.00 - в жилых домах по аулице Ферма-2, 10, 44, 49, 50, 71, 75, 77, 85; с 13.00 до 17.00 – в жилом доме по улице Агрономическая, 16.

С 9.00 до 17.00 планируется отключение света в частном секторе поселка Борисково по улицам Горийская, Прибрежная, Пожарная, Цветочная и в частном секторе поселка Мирный по улицам 1-я Аральская, 2-я Аральская, 4-я Давликеевская, Аральская, Бульварная, Календарная, Красновидовская, Кулаевская, Мелитопольская, Молодости, Надеждинская, Надпойменная, Ново-Давликеевская, Подлесная, Подольская, Селькоров, Виталия Синицына, Счастливая, Тобольская, Томская, Черниговская, Ясная.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает ОАО «Сетевая компания».