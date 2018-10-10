2018-10-10T10:54:50+03:00
Общество

Туристы признали татарстанскую еду лучшей в России

За них проголосовали 40% опрошенных
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Татарстан вновь оказался в лидерах туристического рейтинга. На сей раз славу республике принесли традиционные угощения. Так, интернет-сайт National Geographic Россия подвел результаты голосования по лучшим туристическим направлениям. В номинации «Российский гастрономический туризм» первое место с большим отрывом занял Татарстан. Туристы отдали за республиканские угощения 40% голосов.

По данным агентства ТурСтат, которое проанализировало данные голосования премии National Geographic Traveler Awards 2018, на втором месте в номинации по гастротуризму находится Сахалинскую область с 19% голосов, на третьем – Владимирская область – за нее отдано 15% голосов. За Ярославскую область проголосовали 11% туристов, за Краснодарский край - 8% и за Тверскую область отдано 7% голосов.

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