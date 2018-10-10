В Казани пройдет ярмарка продукции образовательных организаций

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-10T11:29:15+03:00

Во время мероприятия казанцы и гости столицы Татарстана смогут приобрести выпечку, зерно, изделия из дерева и металла, товары декоративно-прикладного творчества Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мероприятие состоится в субботу, 13 октября, в Агропромышленном парке "Казань"

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В Казани состоится ярмарка продукции образовательных учреждений. Свои товары сельскохозяйственной продукции и изделия народно-художественных промыслов совместно с колледжами и техникумами представят муниципальные районы республики.

Во время мероприятия казанцы и гости столицы Татарстана смогут приобрести выпечку, зерно, изделия из дерева и металла, товары декоративно-прикладного творчества. Помимо этого здесь можно будет выбрать консервированную, плодоовощную и молочную продукцию, швейные изделия и яйца.

Ярмарка состоится в субботу, 13 октября, в Агропромышленном парке "Казань". Её целью организаторы называют популяризацию рабочих профессий, повышение конкурентоспособности выпускников техникумов и колледжей республики на рынке труда, развития у них навыков предпринимательской деятельности.

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