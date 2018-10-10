Министерству финансов Чувашии понадобились кредиты на общую сумму 4,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-10T10:37:03+03:00

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Министерство финансов Чувашии вновь организовало аукционы по открытию кредитных линий. Три тендера на 1, 1,5 и 2 миллиарда рублей появились на сайте госзакупок во вторник, 9 октября.

Согласно документам, минфин готов заплатить за их обслуживание порядка 662 миллионов рублей. Сама же начальная (минимальная) ставка каждого из займов будет составлять 8,3% годовых. Кредиты на 1 и 2 миллиарда ведомство будет выплачивать 730 дней, а еще один кредит - год.

Это уже не первый займ министерства. Так, некоторое время назад уже объявлялись два тендера на кредитные линии общей суммой 3 миллиарда рублей, но спустя пару дней тендер был отменен. До этого министерство брало кредиты на 2 миллиарда (июля текущего года) и 8,5 миллиарда (2017 год) рублей.

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