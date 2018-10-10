К Дню народного единства в Казани откроют памятник Петру и Февронии

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-10T10:12:42+03:00

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В Казани все-таки появится долгожданный памятник святым Петру и Февронии Муромским. Его открытие приурочат к празднованию 4 ноября Дня народного единства, так как этот день совпадает с праздником Казанской иконы Божией Матери.

Скульптура разместиться рядом с Кирилловской церковью на улице Чистопольская.

Отметим, что памятник влюбленным должен был появиться еще год назад - в День семьи, любви и верности. Был эскиз, было одобрение, были необходимые средства. Однако тогда представителей Казанской епархии смутил тот факт, что Петр и Феврония держат в руках икону Божьей Матери, которая появилась уже после их смерти. Сейчас в первоначальный проект внесены изменения - вместо иконы в руках святые будут держать символ мира - голубя.

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