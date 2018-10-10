2018-10-10T09:38:24+03:00
Происшествия

В столкновении пассажирского микроавтобуса и легковушки в Набережных Челнах пострадали две девушки

Их госпитализировали
Владимир КРУПСКИЙ
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Авария произошла минувшим днем.Авария произошла минувшим днем.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Серьезная авария произошла минувшим днем в Набережных Челнах. Примерно в 15:05 около дома №25/11 по улице Татарстан столкнулись пассажирский микроавтобус ГАЗ и отечественная легковушка ИЖ.

Удар оказался достаточно сильным. В результате аварии не обошлось без пострадавших. Помощь медиков потребовалась двум пассажиркам ГАЗа, 14-летней школьнице и 20-летней девушке. С различными травмами, среди которых сотрясение мозга, их госпитализировали в БСМП.

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