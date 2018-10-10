В столкновении пассажирского микроавтобуса и легковушки в Набережных Челнах пострадали две девушки

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-10T09:38:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла минувшим днем в Набережных Челнах. Примерно в 15:05 около дома №25/11 по улице Татарстан столкнулись пассажирский микроавтобус ГАЗ и отечественная легковушка ИЖ.

Удар оказался достаточно сильным. В результате аварии не обошлось без пострадавших. Помощь медиков потребовалась двум пассажиркам ГАЗа, 14-летней школьнице и 20-летней девушке. С различными травмами, среди которых сотрясение мозга, их госпитализировали в БСМП.