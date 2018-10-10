"Финал четырех" кубка России по волейболу пройдет в Казани

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-10T09:24:30+03:00

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В Казани уже, наверное, привыкли, что решающие матчи многих крупных турниров принимает именно столица Татарстана. Минувшей весной казанский "Зенит" в родных стенах выиграл Лигу Чемпионов. В декабре же Казани предстоит принять решающие поединки Кубка страны.

Клуб из столицы Татарстана получил прямую путевку в финальный раунд. "Зениту" не предется проходить полуфинальный отборочный этап. Соперники казанской команды определятся в начале ноября. Игры "Финала четырех" намечены на 14 и 15 декабря.