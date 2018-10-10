2018-10-10T08:53:30+03:00
Общество

«Чердак» для подростков, лаборатория и хостел: Как в Казани предлагают преобразить ДК Химиков

Варианты реконструкции накануне представили президенту РТ Рустаму Минниханову
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Дворец Культуры Химиков в ближайшее время может серьезно изменится. Так, накануне свои варианты преображения объекта президенту РТ Рустаму Минниханову представили участники архитектурного воркшопа «МАРШ-2018 в Казани».

- Слоган нашего проекта – социальная химия. Когда соединяются разные аудитории, происходят более интересные проекты. Мы продумывали форматы, чтобы разные аудитории могли взаимодействовать. Например, молодые ученые могут интересно преподавать научные предметы, - сказала Екатерина Гольдберг.

Согласно проекту, на первом этаже предлагается разместить открытую гостиную. Через нее можно будет попасть в Центр креативных индустрий, библиотеку с выставочным пространством и на специальный «чердак» для подростков. На 2-м этаже архитекторы предлагают организовать коворкинг, мастерские, образовательные пространства и хостел. На 3-м, по задумке участников воркшопа, могли бы разместиться узконаправленные студии, образовательные научные лаборатории для школьников и репетиционные комнаты.

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