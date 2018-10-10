В Казани завершили ремонт улицы Искра
Работы велись с июля текущего года
В ходе ремонта уложен новый слой асфальтобетона ЩМА-15.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани подходят к своему завершению дорожные работы. Так, накануне завершился ремонт улицы Искра. В ходе ремонта уложен новый слой асфальтобетона ЩМА-15 и заменены 4 дорожных знака. Завершающем этапом стала установка 600 погонных метров барьерных ограждений.
- Ремонт, начатый в конце июля, выполнялся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», - уточнили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.