В Казани завершили ремонт улицы Искра

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-10T08:44:15+03:00

Работы велись с июля текущего года

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В Казани подходят к своему завершению дорожные работы. Так, накануне завершился ремонт улицы Искра. В ходе ремонта уложен новый слой асфальтобетона ЩМА-15 и заменены 4 дорожных знака. Завершающем этапом стала установка 600 погонных метров барьерных ограждений.

- Ремонт, начатый в конце июля, выполнялся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», - уточнили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.