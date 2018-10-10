"Нефтехимик" разгромил "Спартак" и закрепился в зоне плей-офф

СЕГОДНЯ 08:33 2018-10-10T08:34:00+03:00

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В очередном туре регулярного чемпионата КХЛ в гости к нижнекамскому "Нефтехимику" наведался столичный "Спартак". Московский клуб в этом сезоне довольно уверено входит в зону плей-офф на Западе, а вот "Нефтехимик" этим похвастаться не может. Перед очным поединком нижнекамцы с трудом попадали в восьмерку на Востоке.

В первом периоде счет открыли гости. Отличился Илья Талалуев. Отыгрался "Нефтехимик" в дебюте второй двадцатиминутки. Точный бросок на свой счет записал форвард Павел Падакин, недавно перешедший из "Ак Барса".

Во втором периоде усилиями Дамира Шарипзянова "Нефтехимик" вышел вперед, а в третьем игровом отрезке точные броски Ильдара Шиксатдарова и Павла Куликова окончательно установили результат на табло. 4:1 - победа "Нефтехимика", который закрепился в зоне плей-офф.