2018-10-10T07:30:09+03:00
Происшествия

Стали известны подробности падения футбольных ворот на ребенка в Татарстане

Мальчик проходит лечение в больнице
Лика ИСАЕВА
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Проверку проводят следователиПроверку проводят следователиФото: Из материалов пресс-службы
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СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку по факту падения переносных футбольных ворот на 10-летнего нижнекамца. Напомним, что ЧП произошло днем в воскресенье, 7 октября, на территории спорткомплекса «Дружба».

Как уже установили следователи, на поле дети играли в футбол, после игры школьник схватился за верхнюю перекладину ворот, и они упали ему на голову. Мальчик получил травму горолы и госпитализирован в больницу, в отделение нейрохирургии.

- Проводятся дальнейшие мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего, - сообщил глава пресс-службы СУ СКР Татарстана Андрей Шептицкий. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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