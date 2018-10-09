В Набережных Челнах потратят 1,4 миллиона рублей на 43 пары ушных имплантов

СЕГОДНЯ 18:44 2018-10-09T18:44:59+03:00

Деньги на покупку выделили из бюджета татарстанского Фонда обязательного медицинского страхования

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Из бюджета татарстанского Фонда обязательного медицинского страхования выделят 1,4 миллиона рублей на покупку ушных импланта для нужд Набережных Челнов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, закуплено будет 43 пары. Из них 15 штук - с ассиметричной головкой и башмаком и 28 штук - с круглой головкой. Аппараты предназначены для слабослышащих людей города.

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