Трассу «Йошкар-Ола - Зеленодольск» временно перекроют

СЕГОДНЯ 17:28 2018-10-09T17:28:03+03:00

Ограничение движения произойдет уже через несколько часов

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Автомобилистам, которые вечером 9 октября намереваются поехать из Йошкар-Олы в направлении Зеленодольска или обратно, стоит быть внимательными. Дело в том, что один из участков автодороги временно перекроют.

По данным пресс-службы ГИБДД Марий Эл, в период с 19.15 до 20.15 будет перекрыто движение на участке автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» с 13 по 18 киломеметр.

- Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда, - отметили в пресс-службе автоинспекции Марий Эл.

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