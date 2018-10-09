В Удмуртии за грабеж в кафе задержали жителя Татарстана
В Удмуртии был задержан 22-летний ранее судимый житель Татарстана. Молодой человек обвиняется в нападении на двух посетителей ночного кафе в Ижевске и грабеже.
Инцидент произошел в апреле текущего года. Тогда, двое 20-летних жителей Ижевска обратились в полицию, сообщив, что в ночном кафе между ними и задержанным завязался конфликт, в результате которого у них были похищены два мобильных телефона и деньги. В общей сложности, ижевчанам был нанесен ущерб в размере 60 тысяч рублей.
В поисках и задержании молодого человека полицейским Удмуртии помогали коллеги из Татарстана.
- Сейчас злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщает МВД Удмуртии.
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