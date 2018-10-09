В Казань съедутся режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Бухареста

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-09T18:25:38+03:00

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Со 2 по 9 декабря в Казани пройдет X Всероссийский фестиваль молодой татарской режиссуры «Ремесло». В столицу Татарстана съедутся представители театров и режиссеры из Бухареста, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ижевска, Набережных Челнов, Альметьевска, Буинска.

Фестиваль – это возможность для участников проявить себя и продемонстрировать свои таланты. К участию в фестивале допускаются спектакли, поставленные режиссерами в возрасте до 35 лет или теми, кто дебютировал в профессии в течение последних 5 лет. Зрителям представят 17 спектаклей на татарском и русском языках. Премьеры этих постановок состоялись в течение последних двух театральных сезонов.

Площадки «Ремесла» в Казани: Большой и Малый зал ТГАТ им.Г.Камала, театр им.Г.Кариева, Театр юного зрителя, творческая лаборатория «Угол» и здание бывшего центрального ЗАГСа.

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