2018-10-09T17:07:38+03:00
Общество

В чебоксарский микрорайон Соляное пустят дополнительный автобус

Он начнет курсировать с декабря
Владимир КРУПСКИЙ
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В большей степени перевозки будут осуществляться автобусами малой вместимости.В большей степени перевозки будут осуществляться автобусами малой вместимости.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Чебоксарах решили проверить, как работает транспорт, задействованный для перевозки пассажиров в отдаленные районы столицы Чувашии.

Проверку начали с микрорайона Соляное. С наступлением учебного года на маршруте №24 число транспортных средств увеличено до 4 автобусов в утренний «час пик» и скорректировано расписание с учетом потребностей жителей микрорайона.

Кроме того, для развоза учеников к некоторым школам Чебоксар задействованы специальные автобусы.

С 1 декабря, согласно муниципальному контракту, пассажирские перевозки на 24-м маршруте должны осуществляться автобусами средней вместимости. На маршруты должны выходить минимум пять транспортных средств, а интервал движеия не должен превышать 30 минут.

Кроме того, с декабря текущего года до микрорайона Соляное продлят еще и автобус №41. Маршрут будет обслуживаться 15-ю транспортными средствами с интервалом движения в 10 минут, в межпиковое время и в выходные дни – 15 минут.

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