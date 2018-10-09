В чебоксарский микрорайон Соляное пустят дополнительный автобус

СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-09T17:07:38+03:00

В большей степени перевозки будут осуществляться автобусами малой вместимости. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Он начнет курсировать с декабря

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В Чебоксарах решили проверить, как работает транспорт, задействованный для перевозки пассажиров в отдаленные районы столицы Чувашии.

Проверку начали с микрорайона Соляное. С наступлением учебного года на маршруте №24 число транспортных средств увеличено до 4 автобусов в утренний «час пик» и скорректировано расписание с учетом потребностей жителей микрорайона.

Кроме того, для развоза учеников к некоторым школам Чебоксар задействованы специальные автобусы.

С 1 декабря, согласно муниципальному контракту, пассажирские перевозки на 24-м маршруте должны осуществляться автобусами средней вместимости. На маршруты должны выходить минимум пять транспортных средств, а интервал движеия не должен превышать 30 минут.

Кроме того, с декабря текущего года до микрорайона Соляное продлят еще и автобус №41. Маршрут будет обслуживаться 15-ю транспортными средствами с интервалом движения в 10 минут, в межпиковое время и в выходные дни – 15 минут.

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