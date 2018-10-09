В Татарстане мужчину избили крышкой от унитаза, а после задушили

СЕГОДНЯ 17:43 2018-10-09T17:43:59+03:00

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В воскресенье, 7 октября, на дороге в селе Теньки Камско-Устьинского района Татарстана было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ранами в области шеи и головы.

По одной из версий, убитый несколько месяцев проживал в доме своего хорошего 61-летнего приятеля. В день трагедии друзья находились у общей знакомой. Они выпивали, и в какой-то момент их разговор перешел в конфликт. Хозяин дома стал обвинять своего знакомого в том, что тот часто мусорит. После завязалась драка, в ходе которой один приятель избил другого крышкой бачка от унитаза, а после задушил. Мужчина попросил соседа помочь спрятать труп, но получил отказ. Тогда он вывез тело на тележке на улицу и выбросил в кусты на сельской дороге.

В полицию обратилась хозяйка дома, в котором произошло убийство.

Мужчину задержали на месте преступления, когда он отмывал пол от крови. Следственным комитетом Татарстана заведено уголовное дело по факту убийства.

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