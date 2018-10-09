В Казани мошенники, представившись сотрудниками ГИБДД, обманули директоров четырех школ

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-09T16:15:53+03:00

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Директора сразу четырех школ Казани попались на уловки мошенников. Сценарий каждый раз был един. Им звонил неизвестный, представлявшийся одним из руководителей ГИБДД. Он настойчиво рекомендовал получить у него полиграфическую продукцию по профилактике ДТП для распространения среди учащихся.

Следуя этим рекомендациям, директора школ направили в ГИБДД своих представителей. По дороге каждому из них еще раз звонил мужчина, которого они принимали за сотрудника ГИБДД, и просил пополнить баланс продиктованных им телефонных номеров на суммы от 4 до 7 тысяч рублей, обещая вернуть деньги при встрече.

Приехав в ГИБДД представительницы учебных заведений выяснили, что никто им не звонил и никакую полиграфическую продукцию не предлагал.

В настоящее время установлено, что потерпевшие перевели деньги на 9 абонентских номеров, зарегистрированных в Краснодарском крае. Каждой из заявительниц причинен ущерб на сумму от 7,5 до 20 тысяч рублей. Всего же педагоги подарили мошенникам около 50 тысяч рублей.