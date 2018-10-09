В Казани мошенники, представившись сотрудниками ГИБДД, обманули директоров четырех школ
Директора сразу четырех школ Казани попались на уловки мошенников. Сценарий каждый раз был един. Им звонил неизвестный, представлявшийся одним из руководителей ГИБДД. Он настойчиво рекомендовал получить у него полиграфическую продукцию по профилактике ДТП для распространения среди учащихся.
Следуя этим рекомендациям, директора школ направили в ГИБДД своих представителей. По дороге каждому из них еще раз звонил мужчина, которого они принимали за сотрудника ГИБДД, и просил пополнить баланс продиктованных им телефонных номеров на суммы от 4 до 7 тысяч рублей, обещая вернуть деньги при встрече.
Приехав в ГИБДД представительницы учебных заведений выяснили, что никто им не звонил и никакую полиграфическую продукцию не предлагал.
В настоящее время установлено, что потерпевшие перевели деньги на 9 абонентских номеров, зарегистрированных в Краснодарском крае. Каждой из заявительниц причинен ущерб на сумму от 7,5 до 20 тысяч рублей. Всего же педагоги подарили мошенникам около 50 тысяч рублей.