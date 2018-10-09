2018-10-09T16:47:37+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах пьяный водитель без прав сбил 10-летнюю девочку на "зебре"

Школьница доставлена в больницу
Лика ИСАЕВА
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Наезд произошел на "зебре"Наезд произошел на "зебре"Фото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Набережных Челнах в понедельник, 8 октября, на Сармановском тракте напротив дома №56. Водитель отечественного автомобиля "Лада Приора" - 28-летний мужчина, грубо нарушил правила дорожного движения и сбил мать и 10-летнюю дочь, переходящих дорогу по "зебре".

Девочку с травмами доставили в больницу. Ее мать в аварии не острадала.

Во время разбора аварии выяснилось, что водитель не имеет водительского удостоверения и сел за руль пьяным. Теперь ему грозит административная ответственностиь в виде ареста на срок до 15 суток.

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