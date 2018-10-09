Средняя зарплата в Татарстане выросла и составила 33,9 тысячи рублей
Однако в районах, где большое внимание уделяется сельскому хозяйству, среднемесячный гонорар значительно ниже республиканского значения
Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
Средняя месячная зарплата жителей Татарстана по итогам января-июля 2018 года увеличилась на 8,6% по сравнению с прошлым отчетным периодом. Об этом сообщил министр экономики республики Фарид Абдулганеев на парламентских слушаниях.
Так, на сегодняшний день средняя заработная плата в республике составляет 33,9 тысячи рублей.. Интересно, что в районах, где большое внимание уделяется сельскому хозяйству, среднемесячный гонорар значительно ниже республиканского значения.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»