Средняя зарплата в Татарстане выросла и составила 33,9 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-09T15:50:44+03:00

Однако в районах, где большое внимание уделяется сельскому хозяйству, среднемесячный гонорар значительно ниже республиканского значения

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Средняя месячная зарплата жителей Татарстана по итогам января-июля 2018 года увеличилась на 8,6% по сравнению с прошлым отчетным периодом. Об этом сообщил министр экономики республики Фарид Абдулганеев на парламентских слушаниях.

Так, на сегодняшний день средняя заработная плата в республике составляет 33,9 тысячи рублей.. Интересно, что в районах, где большое внимание уделяется сельскому хозяйству, среднемесячный гонорар значительно ниже республиканского значения.

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