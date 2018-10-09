В Татарстане муж из ревности забил свою супругу

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-09T15:39:52+03:00

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В воскресенье 7 октября в Аксубаевском районе произошла трагедия - погибла 39-летняя жительница села Новое Ильдеряково.

По предварительным данным, виной всему стала ревность и алкоголь. Женщина выпивала днем вместе с 42-летним супругом, и в какой-то момент мужчина начал ревновать ее. Что или кто стал причиной конфликта между супругами, будут выяснять следователи. Известно, что разъяренный мужчина избил спутницу жизни так, что она скончалась от полученных травм спустя некоторое время.

В отношении супруга возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека", - сообщили в МВД Татарстана. - Подозреваемый задержан.

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