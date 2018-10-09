2018-10-09T14:58:24+03:00
Общество

В парке "Черное озеро" в Казани начали осушать водоем, на месте которого сделают каток

Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В парке "Черное озеро" начались работы по подготовке к зиме. В частности, рабочие приступили к осушению искусственного водоема, на месте которого в декабре появится каток.

- Специалистам предстоит произвести откачку воды и очистку чаши озера от грязи и мусора. По мере слива воды рыбу, находящуюся в озере, выловят и переместят в открытый водоем на озеро Кабан, - сообщили в Дирекции парков и скверов.

Каток в парке "Черное озеро" будет залит в декабре, как только позволит погода: температура воздуха должна опуститься минимум до 4-5 градусов мороза.

Напомним, каток в парке "Черное озеро" открылся в декабре прошлого года. Он был залит в чаше озера, рядом с ним располагаются пункт проката и кафе. По всему периметру катка площадью 6,5 тысяч квадратных метров устанавливаются специальные ограждения, а у главного спуска на каток - деревянные многоярусные подмостки, на которых можно отдыхать или надевать коньки.

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