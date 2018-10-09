2018-10-09T15:20:06+03:00
Общество

По улицам Чебоксар разъезжал бумажный "Гелендваген"

Позже стало известно, что в городе проходили съемки клипа
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Пару дней назад в социальных сетях появились фотографии бумажного внедорожника, который спокойно разъезжал по улицам Чебоксар. "Гелендваген" с виду выглядел почти как настоящий - даже рабочие фары имелись. Горожан все интересовал вопрос - кто же стоит за этим "пробегом", кто находился внутри машины? И вот в понедельник, 8 октября, стало ясно, что импровизированный автомобиль стал главным героем нового клипа одного из чебоксарских видеоблогеров.

Однако не всем горожанам бумажная машина пришлась по душе. Некоторые принялись возмущаться в социальных сетях, называя организаторов "пробега" глупыми и безответственными.

- Не надо было выезжать на дорогу общего пользования, опасно - пишет интернет-пользователь Андрей Михайлов.

- Это стыд, - констатирует Евгений Маляс.

- Можно много чем удивить, а они создали опасную ситуацию, - считает Евгений Григорьев.

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