По улицам Чебоксар разъезжал бумажный "Гелендваген"

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-09T15:20:06+03:00

Позже стало известно, что в городе проходили съемки клипа

Изменить размер текста: A A

Пару дней назад в социальных сетях появились фотографии бумажного внедорожника, который спокойно разъезжал по улицам Чебоксар. "Гелендваген" с виду выглядел почти как настоящий - даже рабочие фары имелись. Горожан все интересовал вопрос - кто же стоит за этим "пробегом", кто находился внутри машины? И вот в понедельник, 8 октября, стало ясно, что импровизированный автомобиль стал главным героем нового клипа одного из чебоксарских видеоблогеров.

Однако не всем горожанам бумажная машина пришлась по душе. Некоторые принялись возмущаться в социальных сетях, называя организаторов "пробега" глупыми и безответственными.

- Не надо было выезжать на дорогу общего пользования, опасно - пишет интернет-пользователь Андрей Михайлов.

- Это стыд, - констатирует Евгений Маляс.

- Можно много чем удивить, а они создали опасную ситуацию, - считает Евгений Григорьев.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»