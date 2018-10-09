В Юдино появится открытый каток за 3,8 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2018-10-09T13:58:44+03:00

Объект должен быть построен за два месяца с момента заключения контракта в исполнителем заявки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Каток будет работать круглогодично, с ежегодным перерывом на 10-30 дней

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Из бюджета Татарстана выделили 3,8 миллиона рублей на строительство административного здания и открытого катка в жилом массиве Юдино в Казани. Здесь будут проводиться тренировки по хоккею с шайбой, фигурному катанию и организовываться массовые катания на коньках. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок в понедельник, 8 октября.

Согласно техническому заданию, площадь катка составит 1,8 тысячи квадратных метров, а его пропускная способность - 47 человек за смену. Административное здание при нем будет иметь два этажа общей площадью 564 квадратных метра.

Каток с искусственным льдом будет работать круглогодично, с ежегодным перерывом на 10-30 дней, в течение которых будет производиться замена льда и другие профилактические работы.

Объект должен быть построен за два месяца с момента заключения контракта в исполнителем заявки. Он, в свою очередь, будет выбран 31 октября текущего года.

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