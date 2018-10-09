2018-10-09T14:42:46+03:00
Общество

Казанскому аэропорту выберут новое имя

По примеру европейских аэропортов, казанский будет носить имя известного человека
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Казанский аэропорт вошел в число 45 крупных воздушных гаваней страны, которые планируют переименовать в честь великих соотечественников. Выбрать название для аэропорта смогут жители Татарстана. Весь список аэропортов, вошедших в проект «Великие имена России» озвучат уже 11 октября.

Организаторы проекта акцентируют, что аэропорт не поменяет уже существующее название. Речь идет о дополнении. Аэропорт будет носить имя великого российского гражданина, которое определит народное голосование.

За название аэропорта смогут проголосовать исключительно жители того региона, где он расположен. Голоса из-за его пределов не засчитают. Такой тренд популярен в крупных городах мира. К примеру, пассажиров, прилетающих в Нью-Йорк, встречает Джон Кеннеди, в Париже - Шарль де Голль. В Риме - Леонардо да Винчи, в Римини - Федерико Феллини.

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