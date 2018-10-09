В Татарстане мужчина украл из магазина детское питание на 41 тысячу рублей

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-09T12:44:14+03:00

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8 октября в 14:00 на пульт централизованного наблюдения ОВО Росгвардии Нижнекамска поступило сообщение о срабатывании сигнализации в «Детском мире» одного из торговых центров города.

Охранник магазина рассказал, что мужчина, забрал несколько упаковок с элитным детским питанием, положил в пакет и направился к выходу.

Подозреваемого задержали на первом этаже торгового центра. Украденное находилось при нем. Вором оказался 29-летний житель Башкирии.

Украденный товар был на сумму 41 тысяча рублей. Предполагаемого преступника передали в руки прибывшей полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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