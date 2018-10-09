В Татарстане урожай зерновых составил 3,7 миллиона тонн

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-09T12:56:53+03:00

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На данный момент урожай зерновых культур, который собрали в Татарстане, оказался на четверть меньше, чем в прошлом году. Так, он составил 3,7 миллиона тонн. В октябре и ноябре предстоит собрать еще порядка 50 тысяч гектар кукурузы. В общем, валовой сбор зерна составит чуть больше 4 миллионов тонн

Такие цифры были озвучены министром сельского хозяйства республики Маратом Ахметовым в ходе брифинга в кабинете министров. Он отказался ставить себе оценку за прошедший сезон сбора зерновых культур.

Повторить результат прошлого года (5 миллионов тонн) Татарстану помешала природа: лето выдалось засушливым.

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