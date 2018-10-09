2018-10-09T12:22:27+03:00
Экономика

Татарстан получил 4,6 миллиарда рублей на проведение WorldSkills-2019

В общей сложности безвозмездное поступление из федерального бюджета в 2019 году составит 20,3 миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба правительства ТатарстанаФото: пресс-служба правительства Татарстана
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В 2019 году в Казани пройдет чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills. На организацию и проведение мероприятия такого масштаба Татарстан получил из федерального бюджета страны 4,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр финансов республики Радий Гайзатуллин на парламентских слушаниях по проекту закона о бюджете Татарстана на 2019 — 2021 годы.

Чемпионат пройдет в Казани с 22 по 27 августа следующего года. В нем примут участие молодые специалисты более чем из 70 стран мира.

Помимо этого стало известно, что в общей сложности на различные нужды республика в 2019 году получит от 20,3 миллиарда рублей.

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